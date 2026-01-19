“Rispetto al timing del posizionamento delle due telecamere di videosorveglianza al quartiere Boschetto, la consegna dei lavori è avvenuta nel mese di novembre alla ditta RVM di Brescia, aggiudicatrice della gara di appalto, e che, da contratto, deve portare a termine i lavori (già avviati) entro 120 giorni”: a dirlo è l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, in risposta alle polemiche di questi giorni legati alla sicurezza nel quartiere Boschetto.

“Nella scelta dei luoghi, i criteri utilizzati rispondono all’individuazione delle zone di passaggio cruciali e ancora sprovviste di dispositivi di videosorveglianza” continua l’assessore. “Tale scelta è stata presentata al CPOSP che ha dato parere positivo. In seguito la documentazione è stata inviata al Ministero dell’Interno che ha approvato il progetto, decretandone il finanziamento, ed il cronoprogramma trasmesso alla Prefettura”.

Insomma, si parla di tempi burocratici inevitabili. Ma l’attenzione del Comune al problema è alta: “Sono come sempre disponibile ad eventuali richieste di incontro da parte dei residenti con la massima apertura all’ascolto e all’individuazione di soluzioni congiunte per rispondere al loro comprensibile disagio ma ricordo che la tutela della pubblica sicurezza e la prevenzione dei reati sono prioritariamente compiti dello Stato che esercita la propria funzione tramite il Ministero dell’Interno” conclude l’assessore.

