Box office, ‘Buen Camino’ da record supera i 70 milioni. Gran debutto per ‘La Grazia’

‘Buen camino’, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 70.183.458 di euro realizzato in venticinque giorni di programmazione (8.736.227 presenze in sala), come sottolineato da Cinematografo.it, batte il record detenuto da ‘Avatar’ (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un primato consolidato nel weekend dal 15 al 18 gennaio, in cui il film con Zalone si è confermato al primo posto del botteghino con 3.580.565 euro (registrando una flessione del 37% rispetto al precedente fine settimana) e una media di 5.235 euro in 684 cinema. Sempre in tema di record, da segnalare che Zalone potrebbe battere se stesso anche sul fronte degli spettatori: dopo averlo superato per incassi, ‘Buen camino’ potrebbe superare le 9.368.154 presenze di ‘Quo vado?’.

La performance del campione d’incassi traina tutto il mercato: il weekend si è chiuso con 10.632.918 euro e 1.394.927 spettatori con 3.231 schermi accesi, in crescita del 10% di incasso rispetto allo stesso periodo del 2025. Come fa notare Cineguru, il 2026 è partito con 64.724.906 euro e 8.184.511 spettatori: meglio del 2025 (incassi +32%, presenze +23%) e del 2024 (incassi +70%, presenze +52%). Il weekend segna anche il grande esordio di ‘La grazia’, secondo classificato della top ten: dopo le anteprime mattutine del periodo natalizio, che hanno raccolto 302.830 euro, il film di Paolo Sorrentino ha ottenuto 2.307.865 euro con una media di 4.000 euro in 577 sale, arrivando a un totale di 2.610.695 euro.

Si tratta della miglior apertura di sempre per un film del regista napoletano e la pellicola entra così direttamente nella top 5 dei cinque maggiori incassi italiani di stagione. Il migliore incasso nella carriera del regista è ‘Parthenope’ con 7.643.587 euro. Terzo posto per ‘Avatar: Fuoco e cenere’, che resiste con 702.302 euro e una media di 2.776 euro per 253 schermi. Il totale è 24.733.130 euro, di cui 11.698.472 euro con le proiezioni in 3D.

Oltre a Sorrentino, due altri debutti in top ten: la commedia italiana Prendiamoci una pausa, quarta con 673.948 euro, e 28 anni dopo: ‘Il tempio delle ossa’, ottavo con 362.667 euro. Completano la classifica cinque titoli che stanno funzionando bene col pubblico italiano. Il polpettone storico ‘Norimberga’ è quinto con 572.455 euro con un clamoroso totale di 7.864.743 euro (miglior risultato nei mercati internazionali).

Il thriller ‘Una di famiglia’ è sesto con 558.909 euro per un totale di 2.987.511 euro. Settimo ‘No Other Choice’ di Park Chan-wook, vera sorpresa del periodo, con 387.367 euro per un totale di 2.553.788 euro. Due titoli family chiudono la top ten: ‘Spongebob – Un’avventura da pirati’ è nono con 266.343 euro e un totale di 3.432.958 euro, il longseller ‘Zootropolis 2’ è decimo con 235.317 euro e un totale di 18.827.324 in quasi due mesi. Fuori dalla top ten, da segnalare i 2 milioni superati da ‘Primavera’ grazie a un weekend da 192.188 euro (totale 2.172.723 euro), i 318.501 euro raccolti finora da Sirat e il milione e mezzo (1.502.259 euro) di ‘Father Mother Sister Brother’.