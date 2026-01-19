Caso Garlasco, difesa Stasi: “Analisi Poggi irrilevanti, faremo accertamenti su pc Chiara”

(Adnkronos) –

La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, prende le distanze dai nuovi approfondimenti informatici diffusi dai consulenti della famiglia della vittima. Secondo quanto sostenuto, l’ipotesi di un accesso alla cartella ‘Militare’ presente sul computer di Stasi la sera del 12 agosto 2007, alla vigilia del delitto di Garlasco, “oltre ad essere totalmente irrilevante in considerazione del rapporto tra Alberto e Chiara, va considerato con grande cautela, come certamente sanno i consulenti di parte che lo hanno fornito alla stampa”.

In una nota, gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis spiegano di aver “incaricato un consulente informatico di parte per effettuare nuovi accertamenti, soprattutto sull’accesso al file della tesi, in ipotesi avvenuto tra le 22.09 e le 22.14″. Dai primi riscontri, riferisce la difesa,”il dato fornito dalla difesa Poggi non risulta affatto confermato, come peraltro già stabilito in una perizia”. “All’esito delle analisi, la difesa Stasi si riserva tutte le azioni necessarie per la tutela dei diritti del proprio assistito, nonché il deposito dei risultati ottenuti in tutte le sedi competenti” si legge nella nota degli avvocati.

“La difesa Stasi estenderà l’analisi forense, a questo punto, anche al computer di Chiara Poggi, per tutto quanto di interesse. Se un incidente probatorio deve essere promosso, infatti, alla luce delle nuove indagini in corso, è proprio su questo computer e non certo su quello di Alberto Stasi, che non potrà in nessun caso essere riprocessato e che, peraltro, è già stato oggetto di decine di consulenze e persino di due perizie, tutti documenti in atti”.