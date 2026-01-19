Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di Valentino

(Adnkronos) – Ci sono abiti che entrano nella storia non solo per la stoffa, ma per chi li indossa. E se parliamo di Valentino Garavani, la lista di donne che hanno fatto brillare il suo stile sulle passerelle del mondo è lunga e leggendaria. Dalla magia dei red carpet di Hollywood alle sale da gala più esclusive, Valentino ha vestito regine, attrici, modelle e dive, trasformando ogni apparizione in un momento indimenticabile di eleganza e glamour.

Star tra le star, l’imperatore della moda aveva Nancy Reagan, Marella Agnelli e Liz Taylor come amiche. Sophia Loren, Aretha Franklin, Brooke Shields e Anne Hathaway erano alla sua corte. Tutte le supermodelle hanno sfilato per lui, a partire da C

laudia Schiffer, Cindy Crawford e Naomi Campbell. Jackie Kennedy gli spalancò le porte degli Stati Uniti e sposò Aristotele Onassis indossando un suo modello: gonna plissé e corpetto di pizzo. Farah Diba volò via dalla Persia con un suo cappotto in zibellino. Ambizioni, talento e lusso. Ma anche follie e megalomanie. Un primato su tutti: almeno otto star hanno ricevuto un Oscar indossando una sua creazione.

Quando Julia Roberts salì sul palco degli Academy Awards del 2001, il mondo della moda trattenne il fiato. L’attrice indossava un abito Valentino bianco e nero con drammatico strascico in tulle, un modello recuperato dagli archivi degli anni ’90. Elegante, audace e perfettamente scenico, l’abito trasformò Julia in una delle icone di red carpet più memorabili di tutti i tempi. Valentino non creava semplicemente vestiti: disegnava momenti che restano nella memoria collettiva.

Cate Blanchett non ha mai avuto paura di brillare. Sul tappeto rosso di Los Angeles nel 2005, sfoggiò un abito giallo pallido Valentino con cintura borgogna e dettagli ricamati, trasformando un colore solitamente timido in un simbolo di potere e femminilità luminosa. Ogni piega e ogni cucitura raccontavano la firma unica di Valentino: lusso sartoriale che parla più delle parole.

Gwyneth Paltrow ha spesso scelto pezzi d’archivio Valentino per galà e premiere, incarnando un’eleganza senza tempo. Un abito rosso fuoco, drappeggiato con precisione e scollatura perfetta, mostrava come la maison potesse reinventare il vintage e renderlo contemporaneo, trasformando ogni star in un’icona moderna.

Jennifer Lopez ha scelto Valentino per momenti pubblici e privati. Il suo abito nuziale in pizzo chantilly rimane una delle immagini più iconiche: una diva trasformata in musa eterna. Sul tappeto rosso, Valentino esaltava la silhouette della cantante e attrice con colori vibranti, tessuti preziosi e tagli teatrali, ricordando al mondo che J.Lo non passava mai inosservata.

A Cannes, Sharon Stone incantò tutti con un abito dorato tempestato di perline Valentino, perfetto per la diva hollywoodiana che incarnava la femme fatale moderna. L’abito, scintillante sotto i flash dei fotografi, era più di un vestito: era un manifesto del glamour firmato Valentino, dove ogni dettaglio parlava di lusso, perfezione e audacia.

Anne Hathaway ha spesso indossato Valentino per grandi eventi. Uno straordinario abito rosso intenso catturò tutti gli sguardi nel 2025, con pieghe perfette e una fluidità che esaltava ogni movimento. Valentino non vestiva solo l’attrice: valorizzava la sua presenza scenica, trasformando ogni apparizione in un evento mediatico e memorabile.

Sophia Loren ha scelto Valentino per molte occasioni pubbliche e premi, vestendo abiti dai tagli raffinati e tonalità luminose, dal bianco all’oro. Ogni look sottolineava la silhouette della diva, trasformando ogni uscita in un manifesto di glamour italiano, celebrando femminilità e classe.

Jackie Kennedy, simbolo di eleganza senza tempo, ha scelto Valentino per eventi diplomatici e privati. Il suo abito da sposa con Aristotele Onassis – gonna plissé e corpetto di pizzo – rimane uno dei modelli più iconici nella storia della moda americana. Jackie portava la couture italiana con naturalezza e regalità, facendo di Valentino il couturier preferito delle grandi dame.

Quando Farah Diba lasciò la Persia, portò con sé un cappotto in zibellino Valentino, simbolo di eleganza e raffinatezza che non conosce confini. La regina dimostrò come Valentino fosse sinonimo di lusso globale, capace di vestire regine e dive con la stessa maestria sartoriale.

Valentino ha trasformato ogni supermodella in musa vivente. Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Naomi Campbell hanno sfilato con abiti che coniugavano audacia, perfezione sartoriale e glamour assoluto. Dal red carpet alle campagne pubblicitarie, ogni loro apparizione confermava che l’atelier italiano era la patria delle icone mondiali. (di Paolo Martini)