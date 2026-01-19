È stata una giornata di iniziative e di festa quella andata in scena a San Bassano, nella sala dell’oratorio, in occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono.

Durante il pomeriggio, davanti ad una platea gremita, il Sindaco Giuseppe Papa infatti ha voluto premiare, insieme ad alcuni consiglieri comunali ed assessori, diversi cittadini per il lavoro svolto a favore della comunità o per meriti scolastici e presentare alcune novità rilevanti per il futuro dell’amministrazione.

IL NUOVO GONFALONE

A tal proposito, ad aprire il momento è stato lo svelamento di due nuovi gonfaloni – uno stampato e più agile, l’altro in seta e più simile all’originale – sempre con lo stemma del Comune che sostituire il precedente; per tutti i dettagli la parola è passata all’associazione “Gruppo del sabato sera“, fautori del progetto (costato poco meno di 10mila euro complessivi).

I nuovi gonfaloni torneranno protagonisti nel mese di settembre, quando San Bassano accoglierà il Vescovo di Lodi per la loro benedizione; la visita sarà anche l’occasione per l’arrivo nella chiesa parrocchiale di una “nuova” reliquia di San Bassiano, insieme al suo reliquiario.

I GIOVANI, PROTAGONISTI DEL DOMANI

Ampio spazio nel pomeriggio è stato poi dedicato ai bambini e ai ragazzi del paese, a partire dai più piccini: i nati lo scorso anno (una decina in tutto) sono stati “presentati” alla platea insieme ai genitori e accolti da numerosi applausi da parte dei presenti.

Dopo di loro, è stato poi il turno dei neo diciottenni, cittadini di domani, a cui il sindaco Papa ha voluto – come ormai di prassi – regalare il testo della Costituzione Italiana.

“È un momento importante – ha voluto ricordare un ragazzo -: tra pochi mesi andremo a votare per la prima volta ed entreremo a far parte, davvero, della vita della comunità“.

Sempre a proposito di giovani, l’amministrazione ha premiato i bravi e bravissimi delle scuole elementari e medie di San Bassano; a loro, insieme ai complimenti del primo cittadino, un piccolo pensiero e un attestato.

Stessa sorte anche per i diplomati e laureati negli ultimi mesi e residenti in paese.

SANBASSANESE DELL’ANNO

Durante il pomeriggio è poi stato svelato il nome del “Sanbassanese dell’anno“, benemerenza data a una persona che si è distinta per i suoi meriti e il suo impegno.

Vincitore è stato Luca Barborini, volontario in diverse associazioni locali e molto attivo a San Bassano.

“Grazie a tutti, grazie all’amministrazione, ma soprattutto a chi viene e verrà dopo di me” ha commentato con un sorriso, con in mano la targa preparata e consegnata per l’occasione.

A proposito di benemerenze, un premio è spettato a Roberta Pizzocchero, dipendente comunale che da poco ha raggiunto la meritata pensione.

POLIZIA LOCALE: C’È CHI VA, C’È CHI VIENE

Novità in arrivo poi anche per quanto riguarda la polizia locale di San Bassano.

Il Comandante Alessandro Salimbeni – da tempo in servizio in paese – è stato, infatti, nominato a capo di un progetto che vede protagonisti 10 comuni cremonesi.

Il suo posto verrà preso tra qualche settimana – salvo imprevisti, da febbraio – dall’agente German Trovato, vincitore del concorso dedicato.

Il pomeriggio in oratorio è stato quindi l’occasione per un metaforico passaggio di testimone tra i due; a Salimbeni anche gli auguri e i ringraziamenti del Sindaco e dei consiglieri, con la donazione di una targa.

BORSE DI STUDIO E CONCORSO “BERSELLI”

Momento di particolare emozione, per tutti i presenti, quello dedicato ai premi in memoria dei compianti concittadini Ernesto Cavalli – ricordato con una Borsa di studio alla presenza dei familiari – e Matteo Berselli, giornalista venuto a mancare ormai 6 anni fa.

Per quest’ultimo è stato istituto un particolare concorso letterario, dal titolo “Per un giornalismo obiettivo al servizio della verità”, dedicato ai ragazzi della provincia di Cremona.

Due i giovani premiati dalla giuria, presieduta dal giornalista de “La Provincia” Andrea Arco, per altrettanti articoli sportivi o su fatti di cronaca.

Nello specifico, ad ottenere il premio di 150€ sono stati Giulio Farina, con un elaborato sulla squadra della nazionale di calcio Under 21 (a Cremona nei mesi scorsi), e Alessandro Bodini, con un testo contro il bullismo.

Menzione d’onore invece per Sanah Puri – articolo contro la violenza sulle donne – e a Raffaele Berselli, figlio di Matteo, presente per l’occasione insieme alla mamma.

“È stata una giornata memorabile – ha commentato Giuseppe Papa – anche per la grande partecipazione che abbiamo avuto durante questo pomeriggio. Il pensiero per Matteo, per quanto mi riguarda, era un dovere, da amico e Sindaco, verso una persona che si è sempre spesa per il bene di tutti”.

Consegnate poi anche le borse di studio “Ernesto Cavalli”. Tanti i partecipanti (a tutti, un attestato), ma due i vincitori: Liam Bertoni, nella categoria tra i 10 e i 13 anni, e Rebecca Calluzzi per la categoria 14/18 anni.

Al termine del ricco pomeriggio di iniziative la platea si è spostata verso la chiesa parrocchiale, per la messa solenne presieduta da Monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì e segretario della Conferenza Episcopale piemontese.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata