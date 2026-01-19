Ultime News

19 Gen 2026 Memoria, al Centro culturale
Next va in scena "Unnötig"
19 Gen 2026 Anche la provincia di Cremona
ha il suo Polo Nord
19 Gen 2026 Assemblea sinodale: presentato in
Seminario il documento conclusivo
19 Gen 2026 Truffava anziani in tutta Italia
e anche a Cremona: condannata
19 Gen 2026 Cerca di rubare uno smartphone
Denunciato 41enne cremonese
Nazionali

Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa notizia agli Australian Open anche se non gioca. A Melbourne, nei primi giorni di match dello Slam australiano, non è passato inosservato il nuovo look di Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell’ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all’Australian Open 2026 contro l’uzbeka Rakhimova.  

In conferenza stampa, ha poi giustificato così il cambiamento: “Ho pensato fosse una buona idea visto che c’è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. Jannik ha un bel record di vittorie qui, io invece no”. 

