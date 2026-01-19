Walter Veltroni torna a Cremona per presentare il suo nuovo romanzo, Buonvino e l’omicidio dei ragazzi, in uscita in libreria dal 27 gennaio 2026. L’appuntamento è in programma giovedì 29 gennaio alle ore 18, nel Ridotto del Teatro Ponchielli, con ingresso libero.

Il libro segna una nuova tappa nella serie di gialli che hanno come protagonista il commissario Buonvino, personaggio ormai amatissimo dai lettori. Questa volta la quiete apparente di Villa Borghese viene spezzata da un delitto particolarmente crudele: una ragazza di appena sedici o diciassette anni viene trovata impiccata all’orologio ad acqua del Pincio. Un caso che affonda le sue radici non solo nei luoghi simbolo di Roma, ma soprattutto in un territorio più sfuggente e inquietante, quello digitale, fatto di fotografie, messaggi e commenti.

LA TRAMA – L’indagine prende avvio da un dettaglio che ha il sapore della premonizione. Buonvino, all’alba di un sabato mattina, percepisce un suono indistinto, forse una risata, forse un pianto o un grido d’aiuto. Nulla viene trovato, ma quella sensazione non lo abbandona. Quando il giorno dopo arriva la chiamata che annuncia il ritrovamento del corpo, il commissario comprende che quel suono era un segnale. Davanti alla morte di una giovanissima, Buonvino matura una consapevolezza profonda: i figli non appartengono solo alle famiglie, ma all’intera società, e chi li uccide deve essere trovato.

Walter Veltroni costruisce un racconto che alterna comicità e tragedia, seguendo il lavoro del commissariato di Villa Borghese e dei “magnifici sette al contrario”, per raccontare la solitudine e il disagio di una generazione fragile, spesso invisibile agli occhi degli adulti. Un romanzo che, oltre al mistero, interroga il presente e le sue ombre, mettendo al centro il tema della responsabilità collettiva.

Buonvino e l’omicidio dei ragazzi è pubblicato da Marsilio nella collana “Lucciole”, conta 224 pagine ed è proposto al prezzo di 15 euro. Il libro si inserisce in una serie di grande successo che comprende, tra gli altri, Assassinio a Villa Borghese, Buonvino e il caso del bambino scomparso e Buonvino e il circo insanguinato.

Intanto il personaggio di Buonvino è pronto a sbarcare anche in televisione: prossimamente su Rai 1 andrà in onda la fiction Buonvino – Misteri a Villa Borghese, diretta da Milena Cocozza e interpretata da Giorgio Marchesi, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Un’ulteriore conferma della forza narrativa di un commissario capace di raccontare, attraverso il giallo, le contraddizioni e le ferite del nostro tempo.

