Ultime News

19 Gen 2026 Memoria, al Centro culturale
Next va in scena "Unnötig"
19 Gen 2026 Anche la provincia di Cremona
ha il suo Polo Nord
19 Gen 2026 Assemblea sinodale: presentato in
Seminario il documento conclusivo
19 Gen 2026 Truffava anziani in tutta Italia
e anche a Cremona: condannata
19 Gen 2026 Cerca di rubare uno smartphone
Denunciato 41enne cremonese
Cronaca

Premio letterario Moreni:
ampliata la rosa dei vincitori

i professori componenti della giuria: da sinistra in piedi Roberta Di Nuovo e Maria Chiara Panizza; seduti, da sinistra Marco Le Monache, Simona Modesti e Luisa Gentilia Arli.
Fill-1

Dopo le festività natalizie sono riprese le attività della giuria della sesta edizione del premio letterario intitolato a Fabio Moreni.
Particolarmente impegnativa l’attività di valutazione degli elaborati in questa edizione del concorso, che ha visto il numero record di 48 iscritti.

Anche per tale ragione, oltre che per la buona qualità generale dei temi svolti, Fondazione Fabio Moreni ha valutato di estendere a 15 il numero degli studenti destinatari di un premio.

Entro la prima metà del prossimo mese di febbraio verranno resi noti i nominativi dei finalisti che parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà alle ore 16 del 21 marzo 2026, presso Cascina Fabio Moreni, in via Pennelli 5 a Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...