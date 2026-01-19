Cronaca
Premio letterario Moreni:
ampliata la rosa dei vincitori
Dopo le festività natalizie sono riprese le attività della giuria della sesta edizione del premio letterario intitolato a Fabio Moreni.
Particolarmente impegnativa l’attività di valutazione degli elaborati in questa edizione del concorso, che ha visto il numero record di 48 iscritti.
Anche per tale ragione, oltre che per la buona qualità generale dei temi svolti, Fondazione Fabio Moreni ha valutato di estendere a 15 il numero degli studenti destinatari di un premio.
Entro la prima metà del prossimo mese di febbraio verranno resi noti i nominativi dei finalisti che parteciperanno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà alle ore 16 del 21 marzo 2026, presso Cascina Fabio Moreni, in via Pennelli 5 a Cremona.
