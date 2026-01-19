Sticchi Damiani “Il minuto di silenzio va sempre rispettato”

MILANO (ITALPRESS) – “Fischi al minuto di silenzio prima di Inter-Lecce? Sono cose che riguardano i tifosi e io le lascerei ai tifosi”. Lo ha dichiarato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, in merito ai fischi arrivati dal settore dei tifosi salentini durante il minuto di silenzio a San Siro in ricordo del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nei giorni scorsi all’età di 76 anni. “Penso che il minuto di raccoglimento vada sempre rispettato, però la nostra tifoseria è ferita da alcune mancate attenzioni del passato (il riferimento al caso Fiorita). Giusto o sbagliato manifestarlo così, sono cose che su cui io non entro, però se è stato fatto è perché ci sono delle ferite ancora aperte”, ha concluso.

pia/ari/mca2