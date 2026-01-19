Ultime News

19 Gen 2026 Duello salvezza contro il Verona:
la Cremo deve ritrovare la vittoria
19 Gen 2026 Festa per il patrono: a San Bassano
premiazioni e qualche novità
19 Gen 2026 Il violinista Sergej Krylov a Cremona
in primavera per STRADIVARIfestival
18 Gen 2026 Diritto e attualità: studenti
a lezione con l'avvocato Curatti
18 Gen 2026 La Juvi batte Rimini 81 a 69
è la terza vittoria consecutiva
Nazionali

Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all’alba

(Adnkronos) – Diverse leggere scosse di terremoto sono state avvertite oggi lunedì 19 gennaio all’alba nel Messinese. Alle 5.17 si è verificata una scossa di magnitudo 3.5 (la più forte) a 4 km da Militello Rosmarino e a una profondità di 8.8 km, mentre alle 5.47 ne è stata avvertita un’altra di magnitudo di 2.7 nei pressi di Alcara Li Fusi.  

La terra aveva tremato già domenica: una scossa di magnitudo 4 era stata registrata alla 14:54 a 2 km a sud di Militello Rosmarino. Dopo un’altra serie, una decina, si sono seguite nella notte fino all’alba.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...