Turismo straniero da record in Italia





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 le presenze straniere in Italia dovrebbero aver raggiunto quota 271 milioni, il massimo mai registrato, con un incremento del 6,7% sull’anno precedente. La spesa turistica dei visitatori esteri nel Bel Paese è stimata in 57 miliardi, a conferma del ruolo del comparto come volano dell’economia nazionale. È quanto emerge dalle stime elaborate da CST – Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti.

Sul piano geografico, l’incremento più rilevante riguarda il Sud e le Isole. Segnali positivi arrivano anche dal Nord Est, con circa sette milioni di pernottamenti in più, e dal Nord Ovest, che registra un aumento di circa tre milioni di presenze. Anche le regioni del Centro mostrano un andamento favorevole.

L’analisi per tipologia di prodotto turistico evidenzia una crescita abbastanza uniforme dei flussi. Le città e i centri d’arte continuano ad attrarre visitatori internazionali, arrivando a superare quota 84 milioni di presenze. Bene anche le località dei laghi, con 34 milioni di pernottamenti, e le aree montane, che raggiungono oltre 31 milioni di presenze. Positivo l’andamento delle destinazioni marine, che si avvicinano ai 73 milioni di pernottamenti complessivi.

gsl

