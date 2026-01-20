Ultime News

19 Gen 2026 Bondo: "Superiamo questo momento
difficile e inseguiamo l'obiettivo"
19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
19 Gen 2026 Le pagelle di Cremo-Verona:
i voti dei grigiorossi
19 Gen 2026 Ceccherini: "Alla fine ci prendiamo
un punto che smuove la classifica"
19 Gen 2026 Cremonese, contro il Verona
poche emozioni e reti bianche: 0-0
Nazionali

Australian Open, oggi Musetti-Collignon – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 20, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Melbourne. Musetti è reduce dalla finale persa nel torneo preparatorio di Hong Kong, che ha aperto la sua stagione, dove si è arreso ad Alexander Bublik, ma grazie a cui ha raggiunto il suo best ranking, volando al terzo posto della classifica Atp. 

Nella mattinata di martedì 20 gennaio invece toccherà a Jannik Sinner. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...