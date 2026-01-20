Ultime News

20 Gen 2026 Violenza tra giovani, don Codazzi:
“Punire non basta, serve prevenire”
20 Gen 2026 "Io sono vecchio, voi no. Domande?":
il Ghisleri accoglie Severgnini
20 Gen 2026 Cremo, contro il Verona un punto
funzionale all’obiettivo salvezza
19 Gen 2026 Bondo: "Superiamo questo momento
difficile e inseguiamo l'obiettivo"
19 Gen 2026 Nicola: "Brava la squadra a saper
indossare un vestito diverso"
Nazionali

Australian Open, oggi Sinner-Gaston – Diretta

(Adnkronos) –
Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. 

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...