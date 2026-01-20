Djokovic, Alcaraz gli ha ‘rubato’ il servizio? “Gli chiederò i diritti”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz ha ‘rubato’ il servizio a Novak Djokovic? In questi primi giorni di Australian Open sta montando un vero e proprio ‘giallo’. Diversi video, diventati virali sui social, mostrano infatti sessioni di allenamento in cui il numero uno spagnolo sembra emulare il servizio del campione serbo, numero quattro del ranking Atp.

Postura, posizione dei piedi, movimenti e lancio. Tutto, insomma, sembra richiamare il servizio, letale, di Djokovic. A domanda diretta in conferenza stampa, dopo la vittoria dell’esordio contro lo spagnolo Martinez, anche Nole ha ammesso di aver visto diverse similitudini.

“Appena l’ho visto gli ho mandato un messaggio”, ha risposto ridendo, “gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d’autore. Quando l’ho visto qui invece gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale delle sue vincite. Ogni ace mi aspetto che mi venga attribuito”.