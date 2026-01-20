Ultime News

Gaston piange, Sinner lo consola: “Dispiace vincere così”

Jannik Sinner passa al secondo turno degli Australian Open dopo il ritiro di Hugo Gaston, oggi martedì 20 gennaio. Il fuoriclasse azzurro ha esordito in maniera convincente, ma il suo debutto è stato interrotto dopo un’ora e 8 minuti per il problema dell’avversario, in lacrime a fine match: “Ho visto che non stava servendo molto bene – ha spiegato Jannik – soprattutto nel secondo set. Mi dispiace passare il turno così, perché lui è un giocatore molto talentuoso, con un tocco eccellente. Sapevo che avrei dovuto essere molto aggressivo”. 

Sinner ha poi consolato il suo avversario, dando un’altra grande lezione di sportività. Al prossimo turno per lui ci sarà la sfida con James Duckworth, che ha battuto Dino Prizmic in cinque set. 

 

