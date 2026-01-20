Ultime News

20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
20 Gen 2026 Truffa, Pedrabissi: "Un gesto così
sporco? Non l'avremmo mai fatto"
20 Gen 2026 My name is Luca, ballata con Vialli
Successo per l'evento a Torino
20 Gen 2026 Sindaco Virgilio sul caso Aprica:
"Polveroni non puliscono la città"
Video Pillole

Groenlandia, Gambino “Sovranità non negoziabile, l’Occidente lavori unito”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La sovranità della Groenlandia e della Danimarca non è negoziabile, tuttavia bisogna evitare risposte superficiali: l’invio delle truppe e la discussione sull’applicazione di dazi sono per me un fatto negativo”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, al Parlamento europeo di Strasburgo in merito alle tensioni tra Stati Uniti e Unione europea legate al dossier Groenlandia.
