Groenlandia, Gambino “Sovranità non negoziabile, l’Occidente lavori unito”





STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La sovranità della Groenlandia e della Danimarca non è negoziabile, tuttavia bisogna evitare risposte superficiali: l’invio delle truppe e la discussione sull’applicazione di dazi sono per me un fatto negativo”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, al Parlamento europeo di Strasburgo in merito alle tensioni tra Stati Uniti e Unione europea legate al dossier Groenlandia.

