Ultime News

20 Gen 2026 Sesso nei privè del Tabù: in aula
i clienti e le ballerine del night
20 Gen 2026 Ceraso: "Sicurezza, quando l'ultimo
controllo comunale al Juliette?"
20 Gen 2026 Operaio ferito da manufatto
di cemento lungo la tangenziale
20 Gen 2026 Polizia Locale, con riorganizzazione
aumentano controlli e interventi
20 Gen 2026 Bando per locali con musica live
Il Comune proroga i termini
Nazionali

Incendio in una casa nel Brindisino, crollano i solai: si cerca una persona

(Adnkronos) – Paura a Tuturano, frazione di Brindisi, dove un incendio scoppiato in un’abitazione rurale ha provocato il crollo dei solai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e, soprattutto, nella ricerca di una persona che potrebbe essere rimasta sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, si teme che all’interno della casa si trovasse un anziano disabile. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...