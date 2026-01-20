Ultime News

20 Gen 2026 Bando per locali con musica live
Il Comune proroga i termini
20 Gen 2026 Juliette e Centrale del Latte
Questore chiede revoca della licenza
20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Dieci vittime a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
Maltempo in Sicilia, danni e disagi nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Danni e disagi per il maltempo a Catania e su tutto il territorio della provincia, investite dal Ciclone Harry che sta sferzando in particolare la Sicilia orientale. A Tremestieri Etneo, come è possibile vedere dalle immagini, si registrano allagamenti in diverse strade. Un’area a verde nei pressi del municipio è stata anche chiusa con le transenne. Tra la mezzanotte e le 12:30 di oggi i Vigili del Fuoco hanno effettuato un’intensa attività di soccorso sul territorio provinciale, con 51 interventi già espletati per auto in panne, pali ed alberi pericolanti, incendi fili elettrici, dissesti statici. Ancora 5 gli interventi in corso per alberi pericolanti in via Costa a Grammichele, un incendio fili elettrici ad Aci Castello, il soccorso di un’imbarcazione al molo di levante a Catania, alberi pericolanti in via delle Querce a Pedara, ed un servizio di assistenza in piazza Europa a Catania. Dieci ancora gli interventi da espletare per dissesti statici ed alberi pericolanti. xo1/vbo/gtr/ai

