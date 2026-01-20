‘Mamma ho perso Sanremo’, Mezzancella debutta al Brancaccio: il Festival diventa teatro

(Adnkronos) –

Il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma debutterà il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, al grido di ‘Mamma, ho perso Sanremo!’. La rappresentazione racconta la storia di un’impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un cantante, riceve un video messaggio insperato: è giunta finalmente l’ora di presentarsi al Festival di Sanremo con un suo brano.

La gloria è a portata di mano. Ma un improvviso sciopero di artisti e maestranze impedisce lo svolgimento del Festival, mandando in frantumi il suo sogno. La reazione di Antonio? “Ah sì? Sai che c’è? Allora io, il Festival di Sanremo, me lo faccio tutto da solo!”.

Inizia così un viaggio surreale e incalzante dove il pubblico diventa complice di una sfida impossibile: riprodurre tutti i più grandi protagonisti della musica, dello spettacolo e dell’attualità in una rassegna sanremese inedita, piena di ritmo e colpi di scena. Lo spettacolo ‘Mamma, ho perso Sanremo!’ è prodotto da Spettacoli Pro e Tgc Eventi, scritto da Antonio Mezzancella con Marzio Rossi e Andrea Midena.