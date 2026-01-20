Mercosur, Nardella “Bilancio Ue Von der Leyen vero pericolo per agricoltura”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il vero obiettivo delle nostre politiche e delle nostre proteste è il bilancio pluriennale della von der Leyen: quello è il vero pericolo per i redditi, la competitività e la sostenibilità sociale delle aziende agricole”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella, a margine della sessione plenaria a Strasburgo, commentando il quadro finanziario pluriennale (Qfp) proposto dalla Commissione europea.

