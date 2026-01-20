Ultime News

20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
20 Gen 2026 Truffa, Pedrabissi: "Un gesto così
sporco? Non l'avremmo mai fatto"
20 Gen 2026 My name is Luca, ballata con Vialli
Successo per l'evento a Torino
20 Gen 2026 Sindaco Virgilio sul caso Aprica:
"Polveroni non puliscono la città"
Video Pillole

Mercosur, Procaccini “Apertura per le nostre merci a 220 milioni di consumatori”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’accordo con il Mercosur riguarda tutti i prodotti, non soltanto quelli agricoli. Il governo italiano ha tenuto il punto fino a quando non sono state garantite condizioni che non mettessero a rischio il lavoro e i prodotti agricoli europei e italiani”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, a margine della sessione plenaria a Strasburgo. “Adesso è il momento di metterlo in funzione, perché significa poter vendere le nostre merci senza dazi a 220 milioni di potenziali consumatori. Un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire”, ha aggiunto Procaccini, sottolineando che “la qualità dei nostri prodotti è talmente alta da essere vincente nella competizione” con i mercati sudamericani.

