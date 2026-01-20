Ultime News

20 Gen 2026 Bando per locali con musica live
Il Comune proroga i termini
20 Gen 2026 Juliette e Centrale del Latte
Questore chiede revoca della licenza
20 Gen 2026 Aria in miglioramento in
Regione, ma Soresina fa eccezione
20 Gen 2026 Truffe agli anziani, sgominata
banda. Dieci vittime a Cremona
20 Gen 2026 Truffa milionaria: per Cristina
Pedrabissi chiesta pena di 7 anni
Nazionali

Milano, abusi su alunne: pm chiede condanna a 10 anni e 4 mesi per un maestro

(Adnkronos) – Dieci anni e quattro mesi di carcere. E’ la richiesta che il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo ha formulato nei confronti di un insegnante accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di sette alunne di circa dieci anni.  

Il docente, 45 anni, sorpreso dalle telecamere e microspie posizionate quando erano nati i sospetti dei genitori poi trasmessi al dirigente scolastico, era stato arrestato il 10 febbraio del 2025. La sentenza del giudice per l’udienza preliminare Domenico Santoro è attesa per il prossimo 5 febbraio.  

