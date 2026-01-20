Pamela Camassa esce allo scoperto, la foto con Stefano Russo dopo l’addio a Filippo Bisciglia

(Adnkronos) –

Pamela Camassa ha voltato pagina. Dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, la modella ha ritrovato l’amore tra le braccia di Stefano Russo. I due erano stati paparazzati insieme lo scorso novembre dal settimanale Chi, ma ora è la stessa Camassa a ufficializzare la reazione.

La 41enne ha infatti pubblicato su Instagram una selfie che la ritrae sorridente accanto a Russo. Nello scatto, i due sono seduti al tavolo di un ristorante, come conferma anche la seconda immagine, nella quale Pamela e Stefano si dividono un dolce al cioccolato. A corredo delle foto, Camassa ha aggiunto un cuore rosso e ha taggato il profilo Instagram di Stefano Russo.

Secondo quanto aveva riportato Chi nei mesi precedenti, Camassa e Russo, figura molto vicina a un noto club sportivo romano, si sarebbero conosciuti durante una partita di padel. Lei era stata avvistata mentre si muoveva tra il bar e il piazzale della struttura, la stessa in cui lui lavorerebbe.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati la scorsa estate dopo 17 anni insieme. A darne la notizia era stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social aveva condiviso una storia in cui comunicava la fine della loro relazione. “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, queste le parole di Bisciglia che ufficializzavano la rottura. Anche Camassa aveva comunicato la notizia sui social con parole simili: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.