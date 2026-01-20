Ultime News

20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
20 Gen 2026 Truffa, Pedrabissi: "Un gesto così
sporco? Non l'avremmo mai fatto"
20 Gen 2026 My name is Luca, ballata con Vialli
Successo per l'evento a Torino
20 Gen 2026 Sindaco Virgilio sul caso Aprica:
"Polveroni non puliscono la città"
Nazionali

Sindaci in Sicilia travolti da onda durante la diretta Fb: “Non fate come noi”

(Adnkronos) – Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un’onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese, per mostrare i danni, provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia.  

 

 

I due stavano facendo una diretta Facebook quando l’onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. “Non fate quello che abbiamo fatto noi – scrive -. State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...