20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
20 Gen 2026 Truffa, Pedrabissi: "Un gesto così
sporco? Non l'avremmo mai fatto"
20 Gen 2026 My name is Luca, ballata con Vialli
Successo per l'evento a Torino
20 Gen 2026 Sindaco Virgilio sul caso Aprica:
"Polveroni non puliscono la città"
Usa, iniziata conferenza stampa di Trump alla Casa Bianca

(Adnkronos) – E’ iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La sala stampa è gremita e Trump parlerà del suo primo anno del secondo mandato (ai giornalisti sono state consegnate copie di un documento intitolato “365 vittorie in 365 giorni.  

 

Il ritorno del Presidente Trump segna una nuova era di successi”). Naturalmente, l’attenzione della stampa è rivolta alle minacce del presidente Usa di annettere la Groenlandia. 

