Veneto, 10 mln per bacino Fratta-Gorzone. Stefani “Tuteliamo la sicurezza”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo deliberato all’unanimità in giunta un investimento di 10 milioni di euro per il collettore Arica, tanto richiesto dalle comunità del bacino Fratta-Gorzone, che permetterà oltre che tutelare la sicurezza anche un aiuto importante e straordinario per la sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.

