Ultime News

21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
21 Gen 2026 Smog, inizio 2026 all'insegna
delle polveri sottili
21 Gen 2026 Week end di controlli Polstrada:
4 patenti ritirate e 2 denunciati
21 Gen 2026 Raccolta Raee, ora possibile
conferire anche lettiere e assorbenti
21 Gen 2026 "Libro dei Francobolli 2025"
disponibile in Posta
Video Pillole

A Madrid l’omaggio dell’Istituto Italiano di Cultura ad Anna Magnani

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale del cinema italiano, istituita nel 2020 in concomitanza con il centenario della nascita di Federico Fellini per promuovere la cinematografia italiana all’estero e valorizzare i grandi maestri e i nuovi talenti, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha organizzato una serie di eventi dedicati ad Anna Magnani, leggendaria attrice e figura centrale del cinema italiano del Novecento.
col/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...