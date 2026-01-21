A Madrid l’omaggio dell’Istituto Italiano di Cultura ad Anna Magnani





MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – In occasione della Giornata mondiale del cinema italiano, istituita nel 2020 in concomitanza con il centenario della nascita di Federico Fellini per promuovere la cinematografia italiana all’estero e valorizzare i grandi maestri e i nuovi talenti, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ha organizzato una serie di eventi dedicati ad Anna Magnani, leggendaria attrice e figura centrale del cinema italiano del Novecento.

col/mgg/gsl

© Riproduzione riservata