Achille Costacurta: “Sono stato truffato”. Cos’è successo durante il viaggio in Australia

(Adnkronos) – “Sono stato truffato in Australia”. Comincia così il racconto di Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, che al momento si trova a Melbourne per assistere dal vivo agli Australian Open 2026.  

Con un video condiviso sui social, Costacurta ha spiegato cosa è accaduto: dopo aver ordinato del cibo attraverso la piattaforma Uber Eats, l’app gli segnalava la consegna avvenuta. Tuttavia, sceso alla reception non ha trovato nulla. “Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato”.  

 

Nel dubbio, Achille ha chiesto alla security dell’albergo di poter controllare le telecamere. Dalle immagini è emerso che la donna incaricata della consegna, “ha fatto la foto del pacco consegnato davanti all’hotel e poi se lo era rimesso in macchina”. Achille ha sottolineato che la donna fosse alla guida di un’auto dal valore superiore ai 50 mila euro: “Se l’avesse fatto in buona fede per portare il cibo ai figli era un discorso, però così no…”. 

 

