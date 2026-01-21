Ultime News

21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
20 Gen 2026 Truffa, Pedrabissi: "Un gesto così
sporco? Non l'avremmo mai fatto"
Nazionali

Australian Open, festa argentina per Etcheverry: i cori a Melbourne

(Adnkronos) –
È Melbourne, ma sembra Buenos Aires. Dai campi secondari dell’Australian Open, si è passati alla Bombonera, casa del Boca Juniors, o al Monumental, stadio del River Plate. Sì, perché a seguire la partita dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, che ha vinto il suo secondo turno contro il britannico Arthur Fery, mattatore di Flavio Cobolli, c’era una folla di tifosi sudamericani, che a fine partita si sono scatenati, trascinando con sé anche lo stesso tennista.  

Dopo la vittoria, arrivata in tre set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1, 6-3, Etcheverry è rimasto al centro del campo a godersi i cori dei ‘suoi’ tifosi, cantando e ballando con loro.  

A Melbourne sono quindi risuonate le note di ‘Muchachos’, celebre coro diventato inno della Nazionale di calcio argentina, con il numero 62 del mondo che lo ha cantato a squarciagola, sorpreso dalla vera e propria ‘colonia’ albiceleste arrivata a Melbourne per lui. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...