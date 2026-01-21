Ultime News

21 Gen 2026 "Danza che ti passa": Magica Musica
alla pediatria di Cremona
21 Gen 2026 Videoallarme e commercio:
incontro in Prefettura
21 Gen 2026 Michele Galli, cremonese al Teatro
di Genova: "Un grande orgoglio"
21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
Nazionali

Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell’esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec. 

In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà la vincente di Jovic-Hon. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...