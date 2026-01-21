Ultime News

21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Video Pillole

Azzurri del Para ice hockey “Obiettivo far emozionare ai Giochi”

ROMA (ITALPRESS) – Gli azzurri del Para Ice Hockey Alessandro Andreoni, Andrea Macrì e Gabriele Lanza sono pronti a regalare emozioni alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Vogliamo giocare davanti a 14mila persone, fare bene e portare la cultura paralimpica su tutto il territorio”, hanno detto i tre atleti a margine dell’evento-mostra al Maxxi di Roma per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina organizzato dal Mit.
(ITALPRESS).
ads/mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...