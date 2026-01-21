Azzurri del Para ice hockey “Obiettivo far emozionare ai Giochi”





ROMA (ITALPRESS) – Gli azzurri del Para Ice Hockey Alessandro Andreoni, Andrea Macrì e Gabriele Lanza sono pronti a regalare emozioni alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Vogliamo giocare davanti a 14mila persone, fare bene e portare la cultura paralimpica su tutto il territorio”, hanno detto i tre atleti a margine dell’evento-mostra al Maxxi di Roma per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina organizzato dal Mit.

(ITALPRESS).

