21 Gen 2026 Michele Galli, cremonese al Teatro
di Genova: "Un grande orgoglio"
21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
Champions, oggi Atalanta-Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Athletic Bilbao alla new Balance Arena di Bergamo nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Palladino ha collezionato fin qui 13 punti e va a caccia di punti decisivi per la qualificazione diretta agli ottavi. I baschi, fermi a quota 5, inseguono invece un posto nei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Athletic Bilbao, in campo stasera alle 21: 

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All: Palladino. 

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams. All: Valverde. 

La partita di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao sarà visibile in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K. Match visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. 

 

