Doping, Tajani: “Accreditamento olimpico laboratorio è eccellenza italiana”

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping Fmsi, l’unico in Italia e uno dei trenta al mondo riconosciuti dalla World Anti-Doping Agency (Wada). Un traguardo di rilievo internazionale, che certifica non solo la piena conformità agli standard Wada e alla norma ISO 17025, ma anche l’eccellenza scientifica del laboratorio romano nelle attività analitiche e nella ricerca contro l’uso di sostanze dopanti.

Alla conferenza hanno partecipato alcune figure istituzionali e sportive del Paese: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Senior Director Science and Medicine della Wada Olivier Rabin e il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, insieme ad altre autorità.

“Complimenti per questo importante risultato che è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutto il sistema. Avere un laboratorio di eccellenza, uno dei pochi nel mondo, a Roma, qualifica il nostro paese e permetterà di avere la possibilità di ospitare grandi eventi sportivi e di far conoscere a tutti l’alto livello scientifico nel settore specifico della lotta al doping. È un modo per dire l’Italia c’è, è un campione della ricerca del settore del doping”, ha affermato il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. “Per me questo è anche uno strumento da presentare all’estero -continua Tajani – perché ogni qualvolta andiamo a parlare in altri paesi pensiamo a quello che possiamo fare e mai a ciò che possiamo offrire; in questo caso formare giovani facendo degli stage qui. È un modo anche per diventare capofila in un’attività scientifica medica ma anche di ricerca che ci permette di essere dei protagonisti. Per ultimo, da cittadino di questa città dico che aver scelto questa sede significa valorizzare una parte di Roma sulla quale non sono accesi riflettori. Scegliere una periferia romana permette a un centro di così alta qualità di dare attenzione a una parte della Capitale”, ha concluso Tajani.