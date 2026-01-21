Ultime News

21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Nazionali

Federica Torzullo, il marito confessa omicidio durante interrogatorio per convalida fermo

(Adnkronos) – Sta confessando Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, il cui cadavere è stato ritrovato domenica ad Anguillara Sabazia. E’ quanto apprende l’Adnkronos. La confessione nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Civitavecchia. 

Dall’autopsia effettuata ieri sul corpo della donna è emerso che la donna è stata uccisa con 23 coltellate, la prima delle quali al lato destro del collo e sferrata da un aggressore mancino, come Claudio Carlomagno. 

