Henkel festeggia 150 anni di storia e innovazione col motto ‘Future? Ready!’

(Adnkronos) – Fondata il 26 settembre 1876, Henkel festeggia quest’anno il suo 150esimo anniversario e ricorda la storia che, dai primi passi mossi da Fritz Henkel, ha portato l’azienda a diventare un gruppo globale con circa 47.000 dipendenti in oltre 70 Paesi. Il motto ‘Future? Ready!’, scelto per accompagnare tutte le celebrazioni, esprime la fiducia nell’evoluzione continua e nel successo di Henkel, anche in un contesto segnato da forti tensioni geopolitiche, rapide trasformazioni tecnologiche e una crescente volatilità. Al centro dell’anniversario vi sono le qualità che hanno plasmato Henkel sin dalla sua fondazione, in particolare lo spirito pionieristico, la forza innovativa e il senso di responsabilità.

“Festeggiamo un traguardo importante nella storia di Henkel, questi 150 anni per noi significano continuità, spirito pionieristico e coraggio di ripensare costantemente lo status quo -afferma la presidente del Consiglio di sorveglianza e del Comitato degli azionisti di Henkel, Simone Bagel-Trah – Siamo tuttora un’azienda a conduzione familiare, portiamo con noi una chiara responsabilità nei confronti dei dipendenti, della società e delle generazioni future. Siamo orgogliosi di come i nostri dipendenti in tutto il mondo continuino a incarnare lo spirito di Fritz Henkel e lo portino avanti ogni giorno. Il nostro purpose ‘Pioneers at heart for the good of generations’ riassume bene ciò in cui crediamo: creare valore e un impatto positivo grazie al nostro spirito pionieristico e imprenditoriale, tenendo sempre in considerazione il benessere delle generazioni presenti e future”.

“In questo anniversario speciale -aggiunge Carsten Knobel, ceo di Henkel- vogliamo riaffermare il valore delle nostre capacità, delle nostre persone, della nostra forza innovativa e della nostra cultura aziendale. Il motto ‘Future? Ready!’ segna un anno di celebrazioni in cui guardiamo con grande orgoglio alla nostra lunga storia e allo stesso tempo con fiducia al percorso che ci attende. Al centro ci sono i nostri dipendenti in tutto il mondo, poiché sono loro la chiave del nostro successo. Vogliamo coinvolgerli attivamente nelle celebrazioni attraverso opportunità concrete come vantaggi nel programma di azionariato, un giorno di ferie aggiuntivo e, naturalmente, una varietà di eventi globali per il compleanno dell’azienda, il prossimo autunno”.

Tra le iniziative riservate ai dipendenti in occasione dell’anniversario, Henkel offre a chi partecipa al programma di azionariato l’opportunità di integrare ogni investimento con un incremento del 41%, beneficiando in modo ancora più significativo del successo dell’azienda. I dipendenti che investono 100 euro in azioni Henkel riceveranno, ad esempio, azioni per un valore di 141 euro. Inoltre, tutti i dipendenti nel mondo potranno usufruire di un giorno di ferie aggiuntivo nel mese del proprio compleanno nel 2026.

Nel corso dell’anno, presso i siti Henkel di tutto il mondo si terranno eventi e attività speciali per ripercorrere la storia dell’azienda in una prospettiva orientata al futuro. Il momento culminante sarà il 26 settembre, giorno della fondazione dell’azienda.