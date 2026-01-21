Il feretro di Valentino arriva alla camera ardente di piazza Mignallei a Roma

Ultime News

21 Gen 2026 "Danza che ti passa": Magica Musica
alla pediatria di Cremona
21 Gen 2026 Videoallarme e commercio:
incontro in Prefettura
21 Gen 2026 Michele Galli, cremonese al Teatro
di Genova: "Un grande orgoglio"
21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
ROMA (ITALPRESS) – Alle ore 10:10 il feretro di Valentino è arrivato in piazza Mignallei a Roma, nella sede della Fondazione Pm23, dove oggi si svolgerà la camera ardente in ricordo dello stilista a partire dalle 11. Tra le persone che hanno accolto la bara davanti alla sede, l’inseparabile Giancarlo Giammetti, con cui è stato legato da una storia d’amore oltre che professionale, oltre a tutti i suoi cari.

