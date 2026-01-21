Oggi, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Euronext Borsa Italiana, ha preso il via un percorso esclusivo promosso da Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST ed ELITE, dedicato alle imprese italiane con una forte vocazione all’internazionalizzazione e interessate ad intraprendere un cammino strutturato di crescita sui mercati esteri.

Il programma, della durata di 24 mesi, è stato pensato per accompagnare le aziende in un percorso di formazione strategica avanzata, fornendo competenze concrete e strumenti operativi a supporto dei piani di sviluppo, con particolare attenzione all’accesso ai capitali e alle opportunità offerte dai mercati internazionali.

Tra i temi affrontati nella giornata inaugurale, grande attenzione è stata dedicata alla raccolta di capitali per la crescita e al ruolo della finanza come leva strategica per l’espansione internazionale delle PMI.

Tra i relatori è intervenuto Alessandro Corbari, fondatore della società di consulenza Corbari & International Trade Partners. Forte di oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, Corbari ha scelto Cremona come sede della propria realtà consulenziale, portando sul territorio un approccio innovativo e concreto al supporto delle piccole e medie imprese.

“Oggi più che mai”, sottolinea Corbari”, le PMI hanno bisogno di essere accompagnate, non solo consigliate. Internazionalizzarsi significa pianificare, strutturarsi e saper dialogare con il mondo della finanza. L’obiettivo è affiancare gli imprenditori passo dopo passo, trasformando la crescita estera in un percorso sostenibile e misurabile“.

© Riproduzione riservata