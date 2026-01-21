Parole e immagini per raccontare il significato del giuramento e i valori che guidano i militari di tutte le generazioni.

Alla Biblioteca Comunale di Cremona questa mattina è stato presentato, alla presenza delle autorità civili e militari locali, il “CalendEsercito 2026”.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra istituzioni e cittadinanza, sottolineando il ruolo dell’Esercito come presidio di valori, tradizione e servizio alla collettività.

L’edizione del calendario, dedicata al tema “Lo Giuro!“, che richiama il momento più simbolico della vita di ogni soldato, è stata presentata dal Generale di Brigata Carmine Sepe, Comandante del Comando Militare Esercito “Lombardia”, affiancato da un Allievo della Scuola Militare “Teulié”.

Nel suo discorso, il Generale Sepe ha sottolineato come il giuramento rappresenti non soltanto una formula solenne, ma un impegno personale e collettivo che lega ogni militare alla Patria e ai suoi cittadini, evidenziando come il “CalendEsercito 2026” ricordi a tutti che la forza dell’Esercito non risiede solo nei mezzi e nelle capacità operative, ma soprattutto nei valori che ogni soldato porta con sé: disciplina, lealtà e senso del dovere.

Valori che l’Esercito Italiano è chiamato a custodire e difendere ovunque operi, testimoniandoli attraverso l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme.

Il “Calendesercito 2026”, simbolo di identità e servizio, capace di unire tradizione e innovazione in un linguaggio accessibile e coinvolgente, si propone come strumento di memoria e di proiezione verso il futuro: un invito a riflettere sul contributo dell’Esercito e sul suo costante impegno nella formazione dei giovani.

A rendere particolarmente significativa questa edizione è il forte legame con la storia della Repubblica. Il calendario si inserisce infatti nell’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che fissò la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate, coincidente con l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

Anche per quest’anno una quota del ricavato delle vendite del “CalendEsercito” sarà devoluta all’Opera Nazionale per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.

