Dal prossimo 31 gennaio la Dottoressa Valentyna Sokolova termina l’attività di Medico di Famiglia nei Comuni di Stagno Lombardo e Cicognolo (ultimo giorno venerdì 30 gennaio), e si trasferirà a Pizzighettone.

Per la continuità assistenziale, a partire dal 2 febbraio è stato affidato l’incarico provvisorio al Dottor Mohamed Elnadi, con studio nei Comuni di Stagno Lombardo (Largo Mori Ferdinando, 1) e Cicognolo (Via G. Marconi, 36).

Gli assistiti della Dottoressa Sokolova che intendono avvalersi del Dottor Elnadi non dovranno effettuare alcuna scelta. Per chi lo desidera, rimane comunque la possibilità di scegliere un altro Medico di Famiglia tra i professionisti disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Est attraverso le modalità sotto riportate.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

Di persona, all’ ufficio di Ats Val Padana Scelta/Revoca del medico o pediatra in via San Sebastiano 14 (Edificio B) a Cremona, nei giorni di apertura (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30);

all’ di Ats Val Padana Scelta/Revoca del medico o pediatra in (Edificio B) a Cremona, (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30); Per e-mail , scrivendo a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it e indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale , un recapito e-mail e un numero di telefono (precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale e allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria);

; Online, collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia.

