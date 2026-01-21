Ultime News

21 Gen 2026 Michele Galli, cremonese al Teatro
di Genova: "Un grande orgoglio"
21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
Nazionali

Terremoto, nuove scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 3.6

(Adnkronos) – Continua a tremare la terra nel Messinese. Quattro scosse di terremoto sono state avvertite dalla mezzanotte di oggi mercoledì 21 gennaio fino a questa mattina. La più forte, di magnitudo 3.6, si è verificata alle 00.28, a 2 km da Militello Rosmarino. Altre tre scosse (cn magnitudo compresa tra 2 e 2.7) sono state registrate più tardi sempre a un massimo di 3 km da Militello Rosmarino (Messina). 

Sono giorni che la terra trema nella zona, anche ieri si sono verificate diverse scossa. 

