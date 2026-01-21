Ultime News

21 Gen 2026 Michele Galli, cremonese al Teatro
di Genova: "Un grande orgoglio"
21 Gen 2026 Vigili del Fuoco, un anno di lavoro
tra soccorsi e carenza di organico
20 Gen 2026 In tribunale visita del presidente
della Corte d'Appello Di Rosa
20 Gen 2026 In attesa delle telecamere, altro
furto in abitazione al Boschetto
20 Gen 2026 Monticelli, morto Francesco Beldrighi:
sua la storica bottega di ortofrutta
Video Pillole

Usa, Trump “Azzerata l’immigrazione illegale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il confine americano sarebbe oggi “il più sicuro della storia”, sostenendo che gli attraversamenti illegali siano crollati fino a quasi azzerarsi. Secondo Trump, per otto mesi consecutivi nessun immigrato illegale sarebbe stato ammesso negli Stati Uniti, mentre resterebbero attivi canali di ingresso legale con requisiti stringenti. Il presidente ha inoltre parlato di una “migrazione inversa” per la prima volta in 50 anni, attribuendola all’espulsione degli immigrati irregolari, spesso definiti criminali.

xp6/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...