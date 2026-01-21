155 veicoli controllati tra autovetture che mezzi pesanti, e 232 persone identificate: questo il bilancio dei controlli posti in essere lo scorso fine settimana, dalla Sezione di Polizia Stradale di Cremona, con particolare attenzione alle principali arterie extraurbane ed al tratto autostradale di competenza dell’autostrada A21.

Un’attività che rientra nei servizi finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e al contrasto delle condotte di guida più pericolose, quali l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il rispetto dei tempi di guida e di riposo per i conducenti professionali di mezzi pesanti.

Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, mentre nei confronti di due persone è scattata anche la denuncia, perché presentavano un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge (una di queste era anche coinvolta in un incidente stradale). Altri due individui sono stati sanzionati amministrativamente, poiché avevano un tasso alcolemico tra lo 0,50 e lo 0,80 g/l. Infine due persone sono state indagate, ed è stata riscontrata una recidiva per guida senza patente ed un’altra che circolava con una patente di guida rumena falsa, sequestrata dai poliziotti. E ancora, cinque veicoli sono stati sanzionati perché non sottoposti a revisione periodica presso la Motorizzazione.

L’attività della Polizia Stradale si inserisce in un più ampio impegno volto a diffondere una cultura della guida responsabile e consapevole, nella convinzione che il rispetto delle regole della circolazione stradale rappresenti il principale strumento di prevenzione e tutela della vita umana.

© Riproduzione riservata