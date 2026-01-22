Ultime News

22 Gen 2026 Crisi So.GI.S, audizione in Regione:
"I problemi verranno affrontati"
22 Gen 2026 Truffavano anziani, sgominata
associazione a delinquere
22 Gen 2026 Carabinieri di Soresina: 31enne
denunciato per stupefacenti
22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
Nazionali

Affari Tuoi, ‘scomparso’ Herbert Ballerina: l’annuncio di Stefano De Martino

(Adnkronos) –
Dov’è finito Herbert Ballerina? Il comico da alcuni giorni è assente da Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino in access prime time. Con un pizzico di ironia, il conduttore ha scherzato sulla sua ‘scomparsa’ facendo un appello in stile ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli.  

Tra un pacco e un altro, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 gennaio, è stata trasmesso la scheda di Ballerina, come fosse una persona scomparsa. Stefano De Martino ha lanciato l’appello: “Ma ci sono novità? Lo stiamo cercando? La ricerca continua. Se lo incontrate, mi raccomando, segnalate subito a ‘Chi l’ha visto?’ o a noi di Affari tuoi. Anzi solo a noi, perché a Chi l’ha visto sicuramente non interessa l’articolo”. 

 

Intanto, la scheda è stata così composta: Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di cashmere triplo petto. 

