Alcaraz-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno. Alcaraz ha già eliminato Walton all’esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng.

La sfida tra Alcaraz e Moutet è in programma venerdì 23 gennaio non prima delle 3.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il primo precedente tra loro.

Alcaraz-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.