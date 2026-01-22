Ultime News

22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
22 Gen 2026 Don Quichotte chiude
la stagione d'opera del Ponchielli
22 Gen 2026 Cna, ultimi giorni per
il Premio Cambiamenti 2026
22 Gen 2026 Spaccio con ordini via whatsapp:
un arresto e un obbligo di firma
Nazionali

Alcaraz-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno. Alcaraz ha già eliminato Walton all’esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng. 

  

La sfida tra Alcaraz e Moutet è in programma venerdì 23 gennaio non prima delle 3.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il primo precedente tra loro. 

 

Alcaraz-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...