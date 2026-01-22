Ultime News

22 Gen 2026 Il Ponchielli a guida Nocerino
presentato al Lions Cremona Europea
22 Gen 2026 Forza Italia torna su Aprica:
"Contratto non più valido dal 2018"
22 Gen 2026 Cremo, oggi Gigi Simoni
avrebbe compiuto 87 anni
22 Gen 2026 Data Center, Piloni: "Regole
chiare per lo sviluppo"
22 Gen 2026 Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%
Nazionali

Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: “Per Simone e Damiano”

Lorenzo Musetti vince il suo match nel secondo turno dell’Australian Open 2026, contro Lorenzo Sonego, e dedica la sua vittoria a coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, rientrati in Italia per gravi motivi personali. “È stata una partita difficile da preparare, giocare e gestire. Sono orgoglioso di come l’ho affrontata. Il mio coach è dovuto rientrare in Italia per un grave lutto familiare” ha spiegato il toscano dopo ila vittoria, con riferimento all’assenza del suo storico allenatore Simone Tartarini, rientrato in Italia per la morte della madre. 

A fine match, Musetti ha scritto sulla telecamera un messaggio per lui e per il preparatore Fiorucci: “Per Simo e Damiano”, con un cuore. Nei prossimi giorni, Lorenzo sarà affiancato da José Perlas.  

