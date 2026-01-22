Ultime News

21 Gen 2026 Quarta vittoria per la Juvi
battuta anche Pistoia 81 a 68
21 Gen 2026 "Lo giuro": alla Biblioteca Statale
il Calendario dell'Esercito 2026
21 Gen 2026 Caso Aprica in Vigilanza, Pasquali:
"Verso gara da 100 milioni"
21 Gen 2026 Zanacchi: “La Maratonina
è un patrimonio della città”
21 Gen 2026 Anziana morta in pronto soccorso
Assolti medico e infermiera
Nazionali

Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez – Diretta

(Adnkronos) – Tornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego – in diretta tv e streaming – nel derby italiano del secondo turno dello Slam di Melbourne, mentre Darderi se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez.  

Musetti all’esordio ha superato il belga Raphael Collignon, mentre Sonego, avversario di giornata ma grande amico e compagno di doppio, ha battuto lo spagnolo Taberner. Al primo turno Darderi ha invece eliminato il cileno Garin in tre set, nonostante qualche problema intestinale, proprio come accaduto a Flavio Cobolli, a condizionarne la partita. 

Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l’australiano Duckworth. 

 

