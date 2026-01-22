Ultime News

22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
Nazionali

Crans Montana, 15enne italiana si sveglia dal coma. Il padre: “Ci ha riconosciuto”

(Adnkronos) – Si fa strada la speranza per la 15enne italiana, rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana. La studentessa biellese, ancora ricoverata in ospedale a Zurigo, oggi giovedì 22 gennaio si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che, commosso, all’Adnkronos racconta: “La situazione è ancora delicata ma oggi c’è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto”.  

Nella strage di Capodanno a ‘Le Constellation’ in Svizzera sono morte almeno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Molte le giovani vittime, provenienti da tutto il mondo, di cui sei italiani.  

