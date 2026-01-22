Doping, Abodi: “Nuovo laboratorio dimostrazione che gioco di squadra produce effetti”

(Adnkronos) – L’accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping Fmsi, l’unico in Italia e uno dei trenta al mondo riconosciuti dalla World Anti-Doping Agency (Wada) è “la dimostrazione che il gioco di squadra produce degli effetti straordinari. Abbiamo moltiplicato gli spazi, moltiplicheremo le opportunità, come ha detto giustamente il collega amico Antonio Tajani. Il nostro impegno quotidiano non è soltanto quello di contrastare il doping in quanto tale, ma preservare la salute delle persone, perché quello è l’obiettivo più grande. Questo laboratorio è un contributo straordinario, sono più di 200 i paesi che hanno bisogno di un laboratorio antidoping; cercheremo di renderlo sostenibile anche economicamente oltre che gratificante scientificamente, conquistando la fiducia e cercando di entrare in competizione diretta”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto alla conferenza di presentazione.

“Mi auguro che la competizione commerciale si sposi con la cooperazione scientifica, a cui credo molto. Sono convinto -ha aggiunto- che abbiamo un grande lavoro da fare anche ampliando lo spettro delle attività delle del laboratorio. Questo risultato oggi non aggiunge nulla alla qualità delle persone che lavorano, ma aggiunge certamente qualcosa nella percezione in Italia e nel mondo di quello che possiamo fare e sappiamo fare”.