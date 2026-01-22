Durigon e la ‘metamorfosi’: “Ho perso 43 chili”

(Adnkronos) – “Ho perso almeno 43 kg, ieri ho fatto le prove per un vestito nuovo e ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita”. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega rivela a Un Giorno da Pecora, il programma di Radiouno Rai, gli effetti ottenuti con il nuovo regime alimentare. “C’è una modifica in corso”, dice la conduttrice Geppi Cucciari. “Sono cambiato molto, ho perso 43 chili: tantissimo. Ho perso 26 centimetri alla vita, 4,5 centimetri al collo”, aggiunge l’esponente del Carroccio descrivendo la ‘metamorfosi’