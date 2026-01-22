Ultime News

22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
22 Gen 2026 A Grumello si festeggia la
Giornata nazionale del dialetto
22 Gen 2026 Un altro "Anelli" nell’elenco dei
beni musicali del Museo diffuso
Nazionali

Durigon e la ‘metamorfosi’: “Ho perso 43 chili”

(Adnkronos) – “Ho perso almeno 43 kg, ieri ho fatto le prove per un vestito nuovo e ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita”. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega rivela a Un Giorno da Pecora, il programma di Radiouno Rai, gli effetti ottenuti con il nuovo regime alimentare. “C’è una modifica in corso”, dice la conduttrice Geppi Cucciari. “Sono cambiato molto, ho perso 43 chili: tantissimo. Ho perso 26 centimetri alla vita, 4,5 centimetri al collo”, aggiunge l’esponente del Carroccio descrivendo la ‘metamorfosi’ 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...