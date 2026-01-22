Ultime News

Europa League, oggi Roma-Stoccarda 1-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, i giallorossi ospitano lo Stoccarda all’Olimpico nella penultima partita della fase campionato. In classifica, la squadra di Gasperini è a quota 12 punti e va a caccia di un successo fondamentale in ottica qualificazione diretta agli ottavi. Stesso discorso per i tedeschi, con gli stessi punti dei capitolini (e avanti per differenza reti). Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Roma-Stoccarda? La partita è visibile in diretta tv esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

Nell’ultima e decisiva giornata di Europa League, la Roma affronterà il Panathinaikos ad Atene, giovedì 29 gennaio alle 21.  

© Riproduzione riservata
